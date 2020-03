RESTRICȚII pentru românii care vin din Italia. Ce-i așteaptă Autoritațile romane iau in calcul sa modifice ariile din Italia vizate de restricții la revenirea cetațenilor in țara, extinzandu-le, dupa ce primul caz confirmat de coronavirus in București este un barbat de 49 de ani care a revenit de la Roma, in 27 februarie, dintr-o zona care nu se afla sub incidența unor astfel de masuri, fiind considerata neafectata de epidemia cu... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania iau in calcul sa modifice ariile din Italia vizate de restricții la revenirea cetațenilor in țara, extinzandu-le, dupa ce primul caz confirmat de coronavirus in București este un barbat de 49 de ani care a revenit de la Roma, in 27 februarie 2020, dintr-o zona care nu se afla…

- Autoritațile din Irak au decis sa inchida școlile, colegiile, cinematografele, cluburile și alte spații publice, masura fiind in vigoare de joi pana la data de 7 martie, potrivit Ministrului Sanatații irakian Jaffar Allawi, transmite BBC.Totodata, autoritațile irakiene vor interzice cetațenilor…

- Romanii povestesc pe Facebook cum este in carantina! Din ce relateaza, autoritațile au inceput sa iși faca treaba. Un roman din Galați, plasat in carantina la domiciliu timp de 14 zile, a inceput sa țina pe Facebook un fel de jurnal de carantina. Din ce povestește, daca in faza inițiala autoritațile…

- Autoritatile timisorene au oprit la sol avionul care venise din Bergamo pentru a-l dezinfecta. In urma alertei de coronavirus, avionul care urma sa plece la Treviso a fost oprit la sol pentru o dezinfecție de urgența, deoarece acesta trecuse si prin Bergamo ,un oras dintr-o zona a Italiei afectata de…

- Județul Maramureș are puse la punct cinci locații de carantina, in conditiile in care, luni, sunt asteptati sa ajunga in judetul Maramures mai multi romani din Italia. In Sibiu, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta are pregatit un spatiu special, amenajat in cadrul Sectiei Clinice Boli Infectioase, pentru…

- Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina. Vor fi suplimentate masurile de control…

- Autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani simptomatici cu noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatatii, care afirma ca Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…