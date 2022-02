Stiri pe aceeasi tema

- SUA și UE au cazut de acord sa excluda mai multe banci rusești din SWIFT, un sistem de plați internațional, crucial pentru economie. Sancțiunea afecteaza profund Rusia, care se bazeaza pe sistemul SWIFT pentru exporturile de petrol și gaze.

- Discutiile dintre membrii Uniunii Europene cu privire la excluderea Rusiei din sistemul international de plati Swift sint aproape sa se finalizeze cu succes, a declarat sambata un oficial de la Palatul Elysee. Responsabilul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat ca niciun stat membru al…

- Purtatorul de cuvant al executivului de la Berlin, Steffen Hebestreit, a explicat motivele pentru care Germania a refuzat sa excluda Rusia din sistemul de plați interbancare SWIFT și a respins criticile ucrainenilor care cereau acțiuni mai dure ale Occidentului impotriva Rusiei dupa ce Moscova și-a…

- Europarlamentarii USR au trimis, vineri, o scrisoare presedintilor Comisiei Europene si Consiliului European, Ursula von der Leyen si Charles Michel, prin care solicita adoptarea unor sanctiuni economice mai dure impotriva Rusiei, printre care excluderea bancilor rusesti din sistemul

- Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au semnat vineri o declarație comuna în care solicita Occidentului „sa renunțe la abordarile ideologizate ale razboiului rece”, opunându-se astfel extinderii NATO, relateaza The Guardian. În declarația comuna emisa de…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca Rusia nu va mai livra petrol și gaze in Europa daca va fi deconectata de la sistemul internațional de plați SWIFT. Guvernul din Statele Unite a discutat despre deconectare doar in cazul in care Ucraina va fi invadata.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni ca fortele ruse trimise in Kazahstan pentrua sustine puterea kazaha - vizata in opinia sa de ”terorismul international” - vor parasi tara dupa ce isi incheie misiunea, relateaza AFP, conform news.ro. Liderul de la Kremlin apreciaza ca vecinul…