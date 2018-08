Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, 9 iulie, pana vineri, 27 iulie, intre orele 8.00 si 18.00, echipele Citadin SA vor lucra, in functie de conditiile meteorologice, pe strada Carpati din cartierul Nicolina II. Circulatia auto pe aceasta artera va fi oprita, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate…

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, informeaza...

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul...

- Traficul rutier pe Strada Pictor Arthur Verona intre Strada J.L. Calderon si Bulevardul Gh. Magheru va fi restrictionat, in perioada 14 iunie, ora 23,00 - 17 iunie, ora 00,00, pentru buna desfasurare a evenimentului "Street Delivery - Smart Cities". Potrivit unui comunicat al Brigazii…

- Circulatia rutiera pe DN1, tronsonul aglomerat din localitatea Lancram, langa Sebes, este restrictionata, de luni, 11 iunie, pentru aproximativ 30 de zile. Traficul pe un sens de mers este deviat de pe artera principala pe strada Dealului. Primaria Municipiului Sebeș a anunțat inceperea lucrarilor de…

- Circulația este restricționata azi pe prima banda a podului de la Agigea, pâna la ora 16.00, din cauza unor lucrari. Urmeaza alte restricții în 12, 13 și 14 iunie, pe timpul nopții. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în intervalul orar 9:00 -…

- Pana duminica, traficul va fi restrictionat in unele zone din Capitala, in contextul desfasurarii mai multor evenimente publice, precum „Femei pe Matasari”, o procesiune religioasa si un tur ciclist, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Potrivit oficialilor municipalitatii, in perioada 25 - 28 mai, circulatia auto, cat si cea a tramvaielor vor fi afectate de evenimentele care vor avea loc in fata Palatului Culturii. Primaria vrea sa inchida circulatia in intervalul mentionat, in functie de necesitati, pe str. Anatasie Panu si str.…