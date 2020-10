Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat la finalul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ca au fost luate o serie de decizii cu privire la cetatenii care vin din tari cu un indice de infectare cu noul coronavirus mai mare decat cel al Romaniei. "Pentru cetatenii care vin din tari cu indice mai ridicat decat al tarii noastre se impun mai multe reguli. Cei care vin sa stea pentru trei zile in Romania pot veni cu un test negativ efectuat in ultimele 48 de ore. Cei care vin sa stea pentru o perioada mai lunga intra in carantina pentru 14 zile, cu posibilitatea ca in a opta zi…