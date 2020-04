RESTRICȚII pentru angajații din spitale, apărare, ordine publică în vremea pandemiei Angajații din spitale, din domeniul asistenței sociale, precum și din instituțiile din domeniul apararii, ordinii publice și securitații naționale nu pot demisiona pe perioada starii de urgența, prevede decretul de prelungire a starii de urgența semnat marți de președintele Klaus Iohannis. De asemenea, in cazul angajaților din aceste domenii care și-au depus deja demisiile, perioada de preaviz (de 30 de zile in cele mai multe cazuri) se suspenda in acest moment și va continua sa curga dupa incetarea starii de urgența, mai prevede... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

