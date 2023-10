Restricții pentru ambarcaţiunile care circulă pe braţul Chilia Capitania Zonala Tulcea a facut cunoscute o serie de restricții pentru conducatorii de ambarcațiuni care circula pe bratul Chilia al Dunarii, in contextul razboiului din Ucraina. Astfel, a fost emis, vineri, un aviz catre conducatorii de ambarcatiuni pentru a fi evitate trecerile accidentale in apele teritoriale ucrainene, navigatia pe acest brat fiind interzisa in timpul noptii. Exceptia o constituie ambarcatiunile conduse de localnici.Conducatorii de ambarcatiuni trebuie sa parcurga bratul Tatanir, intre kilometrii 60 si 76 ai Dunarii, in zonele de bifurcatie a bratului, la bifurcatia de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

