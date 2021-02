Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane și-au pierdut viața in urma unui grav accident in județul Iași. Un tren de calatori a lovit o mașina in care se aflau doua persoane. Potrivit datelor furnizate de Poliția Romana, doi morți au rezultat in urma impactului. Autoturismul ar fi fost tarat zeci de metri pe șinele de cale ferata. …

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, 10 februarie, incepand cu ora 14.00, se va desfașura un transport agabaritic pe traseul Umex Constanța-A4-DN3-DN 22C-Medgidia-Tortomanu-DN 2A-Galbiori-Țandarei-Baraganu-Slobozia-Urziceni-DNCB-DN7-Pitești-Slatina-Craiova-Podari.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in condiții de ceața, vizibilitate redusa pe alocuri sub 50 metri, pe mai multe artere din județele Constanța, Tulcea, Gorj și Dambovița The post TRAFIC IN CONDIȚII DE CEAȚA! ADAPTAȚI VITEZA! first…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri, incepand cu ora 00,00, se va desfasura un transport agabaritic pe Autostrada A2. Potrivit sursei citate, traseul pe care vor fi restrictii este: Poarta 7 Port Constanta - Autostrada A4 - Autostrada A2 - DNCB (Centura…

- Traficul rutier ar putea fi ingreunat, marti, in judetul Constanta, din cauza a trei transporturi agabaritice care se vor desfasura in convoi, pe traseul Mihail Kogalniceanu - DN2A - A4 - DN39 - PTF Vama Veche. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marti, incepand…

- Transportul agabaritic se desfasoara astazi, incepand cu ora 12.00. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 15 decembrie, incepand cu ora 12.00, se vor desfasura trei transporturi agabaritice, in convoi, pe traseul Mihail Kogalniceanu ndash; DN2A ndash;…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 06 decembrie, incepand cu ora 22.00, se va desfasura un transport agabaritic pe traseul PTH Vama Veche - DN 39 - DN 39A - Constanta Port. Transportul este format dintr-un camion cu masa de 105 tone. Viteza de deplasare…

- Restricții de circulație pe DN 7 Pitești in minivacanța de 1 Decembrie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane,…