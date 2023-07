Restrictii pe podul suspendat de peste Dunare, inaugurat ieri! Timp de cateva luni, podul inchis pe timpul noptii

Pentru finalizarea lucrarilor auxiliare la podul suspendat peste Dunare de la Braila, in perioada 17.07.2023 ndash; 30.11.2023 se va inchide traficul pe timpul noptii, de luni pana vineri, inclusiv, in intervalul orar 21:00 6:00, exceptand zilele de sarbatori legale.Potrivit CNAIR, in weekend, de sambata, ora 06:00, pana luni, ora 21:00, circulatia rutiera va fi permisa pe pod fara intrerupere."In perioada inchiderii circulatiei pe timpul noptii, traficul rutier va fi permis doar prin sensu ...