Restrictii pe podul Giurgiu-Ruse. Bulgarii incep lucrarile din 10 iulie. Cum se va circula

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile bulgare au anuntat, joi, ca lucrarile pe Podul Prieteniei, in partea bulgara, vor incepe in 10 iulie. Timpul estimat de finalizare a lucrarilor in aceasta sectiune este de aproximativ 4 luni si jumatate pentru fiecare dintre benzi, relateaza News.ro.„Lucrarile pe partea bulgara a Podului…

- Vine o vara de foc pentru soferi, cu drumuri inchise si restrictii de circulatie. Valea Oltului din Romania va fi inchisa timp de o luna, intre Ramnicu Valcea si Boita, pentru ca muncitorii sa poata face defrisari pentru constructia autostrazii Sibiu-Pitesti. Tot de luna aceasta, se opreste circulatia…

- Drumul catre Grecia se va transforma intr-un calvar daca intenționați sa treceți Dunarea prin punctul de frontiera Giurgiu-Ruse. Podul de peste fluviul care desparte cele doua țari va fi inchis pe partea bulgara pentru reabilitare. Lucrarile sunt estimate a dura doua luni, incepand cu 9 iulie. Acest…

- Incepand de sambata, traficul rutier va fi restricționat pe Șoseaua București - Ploiești, in zona Garii Baneasa - Fantana Miorița, pentru a permite pregatirile lucrarilor la viitoarea stație de metrou Gara Baneasa de pe Magistrala M6.

- Lucrarile la Centura Oșorhei avanseaza. Constructorii au finalizat turnarea celui de-al doilea strat de asfalt, stadiul execuției ajungand la 80%. In luna iunie va fi turnat și ultimul strat de asfalt.„Se mai lucreaza la cele doua capete ale centurii. La capatul dinspre Oradea se va reloca un post electric…

- De maine, 16 mai, strada Grigore Alexandrescu din Targoviște, intra in reabilitare, se circula cu restricții, anunțul a fost facut de primarul municipiului Targoviște, Cristian Daniel Stan. Administrația locala targovișteana le transmite participanților la trafic ca ar trebui sa evite zona, se va…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat joi, ca Centura Timisoarei merge intr-un ritm foarte bun, undeva in iulie anul acesta va fi data in trafic. Despre ”celebra Autostrada pentru ursi”, ministrul a afirmat ca va fi finalizata in timp, avand finantare PNRR, el precizand ca a fost semnata…