Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe intocmite pe baza ratei de infectare pe ultimele 14 zile, in baza careia sunt stabilite restricțiile conform HG 1015/23. 09. 2021. UAT-urile Dudeștii […] Articolul Restricții noi pentru mai multe localitați din Timis, in urma cresterii ratei de infectare cu coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .