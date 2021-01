Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care calatoresc in Irlanda pot intra pe teritoriul acestui stat cu conditia prezentarii unui test molecular tip PCR (test de reactie in lant a polimerazei) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore inainte. Masura intra in vigoare sambata si…

- Intrarea in vigoare a restricțiilor pentru intrarea in Anglia a fost amanata pentru luni, 18 ianuarie, anunța Ministerul, Afacerilor Externe, citat de hotnews . „In continuarea precizarilor transmise cu privire la noile condiții de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile britanice au introdus noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de Covid-19. Noile masuri vor intra in vigoare pe 15 ianuarie 2021, ora 4.00 a.m. (ora locala),…

- Persoanele care sosesc in Germania dupa ce s-au aflat intr-una dintre „zonele de risc”, intre care și Romania, trebuie sa prezinte un test negativ pentru infecția cu noul coronavirus.

- Incepand de maine, toate persoanele care intra in Grecia, indiferent de țara din care vin sau de mijlocul de transport folosit, sunt obligate sa prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru Covid-19, care sa fi fost prelevat cu maximum 72 de ore inaintea intrarii in acesta țara, anunța…

- Peste 120 de localitati din Portugalia, intre care Lisabona si Porto, vor intra in carantina de marti. Locuitorii vor putea iesi din case doar pentru activitati esentiale, precum pentru a merge la serviciu, la scoala, cumparaturi, pentru a oferi asistenta persoanelor varstnice si pentru a face sport.…

- Ziarul Unirea Indemnizații SPECIALE pentru bolnavii de TBC din Romania. Cand va intra in vigoare noua masura Persoanele diagnosticate cu tuberculoza și care sunt tratate in ambulatoriu vor primi o indemnizație de hrana de 16 lei pe zi pentru adulți și de 15 lei pe zi pentru copii, a decis Guvernul.…

- Marea Britanie a decis ca cetațenii Uniunii Europene care au condamnari penale sa nu mai aiba voie sa intre pe teritoriul Regatului. Decizia va intra in vigoare incepand cu anul urmator și odata cu eliminarea libertarii Marii Britanii, in contextul ieșirii din Uniunea Europeana.