Restricții noi în Italia, după creșterea numărului de cazuri COVID Numarul crescut al cazurilor de infectare cu noul coronavirus le-a determinat pe autoritațile din Italia sa inaspreasca din nou regulile de combatere a pandemiei, incepand de duminica. Vor exista trei „zone rosii”, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Roberto Speranza. In noile zone rosii – Lombardia, Sicilia si provincia autonoma Bolzano, populatiei i s-a impus sa […] The post Restricții noi in Italia, dupa creșterea numarului de cazuri COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

