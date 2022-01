Stiri pe aceeasi tema

- Capitala a intrat, miercuri, in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a ajuns la 3,32 la mia de locuitori, iar Alexandra Vacaru, a anunțat intr-o conferința de presa susținuta azi la Prefectura Capitalei ca restaurantele vor funcționa cu o capacitate de 30%, iar masca medicala este obligatorie atat…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se va reuni miercuri in sedinta pentru a dispune masurile care se impun in contextul cresterii incidentei COVID-19. Capitala a ajuns la incidenta de 3,32 la mie si a intrat in scenariul rosu.

- Incidenta cazurilor de COVID-19 in Bucuresti a trecut miercuri de 3, ceea ce implica instituirea de noi restrictii referitoare la activitatea magazinelor, restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor, salilor de spectacol, salilor de fitness. Incidenta imbolnavirilor in Capitala a ajuns la 3,32, valoare…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta s-a reunit vineri dupa-amiaza, pe fondul cresterii sustinute a cazurilor de coronavirus in Capitala. Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile in Bucuresti a ajuns vineri la 1.42 la mia de locuitori, conform ultimei raportari a DSP Bucuresti.

- Rata incidenței infectarilor din Capitala inregistreaza astazi, 21 octombrie, o scadere ușoara fața de ziua precedenta, de la 16,51 la mie, la 16,50, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica București, relateaza Hotnews.ro . Este pentru prima data de la inceputul lunii septembrie cand…

- Rata de incidența din București este in continua creștere, iar luni, 18 octombrie, a depșit un nou record: 16,42 la mia de locuitori. In urma cu o luna, pe 18 septembrie, rata de infectare in Capitala era de 2,33 la mie. Conform DSP București , luni, rata de infectare este de 16,42 la mia de locuitori,…

- Rata de incidența a cazurilor de coronavirus din București a ajuns duminica, 17 octombrie, la 16,27 la mie, anunța Direcția de Sanatate Publica a Capitalei. Fața de ziua precedenta, cand s-a depașit pentru prima data pragul de 16 la mie, valoarea a crescut cu 0,26. Rata incidenței din Capitala continua…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a trecut sambata de 16 la mie in Capitala. Potrivit Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a ajuns la 16,1 la mie.Vineri a fost 15,83 la mie. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) nu a validat vineri…