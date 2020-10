Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, anunta ca restrictiile care se impun pentru a limita raspandirea coronavirusului vor fi mentinute inca 2-3 saptamani si dupa ce va scadea numarul de cazuri de COVID-19. Nelu Tataru spune ca bolnavii nu vor fi lasati sa moara, iar medicii nu vor fi nevoiti sa aleaga.…

- Italia a raportat sambata un numar record de 19.644 noi cazuri de coronavirus, iar Guvernul ia in calcul introducerea unor restrictii suplimentare. Premierul italian Giuseppe Conte a declarat ca doreste sa evite un alt episod de restrictii similare celor din prima parte a anului. Totusi, in unele…

- Polonia a raportat un numar record de noi infectii cu coronavirus pentru a doua zi consecutive: 8.099 de cazuri in 24 de ore, conform datelor publicate joi pe Twitter de Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters.

- Cehia inchide, de maine, restaurantele și barurile din toata țara. S-au inchis si cinematografele, gradinile zoologice, salile de fitness si muzeele, iar consumul de alcool in locuri publice va fi interzis, scrie digi24.ro.

- Polonia a anunțat, sambata, un nou record zilnic al infectarilor cu noul coronavirus, respectiv 5.300 de cazuri noi, scrie Reuters, citata de Hotnews.ro.Anunțul a fost facut de catre ministerul Sanatații din guvernul de la Varșovia, care a precizat ca autoritațile poloneze au decis sa instituie, incepand…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, dupa ce in Romania au inceput sa fie reintroduse restricții in mai multe orașe ale țarii și numarul de noi cazuri de coronavirus a ajuns la aproape 3.000 pe zi, ca este destul de probabil sa se continue in acest ritm daca și numarul de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, dupa inregistrarea a 2.343 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, ca riscul de impunere a unor noi restricții crește. „Putem opri creșterea numarului de cazuri prin creșterea numarului persoanelor care respecta regulile de protecție a sanatații.…

- Polonia a raportat joi un numar record de infectii cu noul coronavirus, pentru a cincea oara in ultima saptamana, conform Ministerului Sanatatii de la Varsovia, care a anuntat noi restrictii la nivel local pentru a limita numarul de noi cazuri, transmite Reuters. Noul record este de 726 noi cazuri de…