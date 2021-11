Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inasprit miercuri restrictiile impuse persoanelor care nu sunt vaccinate impotriva Covid-19, limitandu-le accesul la o serie de servicii si facand vaccinarea obligatorie pentru categorii mai largi de lucratori in sectorul public.

- Apar informații bomba cu privire la propunerile facute de PNL in fața Comisiei de Sanatate. Pentru ca medicii și autoritațile nu mai știu cum sa gestioneze aceasta reticența la vaccinare, politicienii au gasit o soluție care ar fi putut motiva sau speria un procent mare din populație. Astfel, s-a decis…

- Austria plaseaza in carantina, incepand de luni, milioane de persoane care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului, in incercarea de a face fata cresterii numarului de infectii la niveluri record, a...

- 90,2 % din decesele COVID-19 inregistrate in Romania in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, conform unui raport publicat miercuri de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- Printre reclamantii din noile procese se numara si persoane care au fost reclamanti in "procesul pentru credintaldquo; al Arhiepiscopiei Tomisului. HG 1130 2021 dateaza din 23 octombrie 2021 si vizeaza modificarea anexelor 2 si 3 ale HG 1090 2021 privind prelungirea starii de alerta si, prin acest act,…

- Decese inregistrate pe raza judetului ConstantaConform datelor furnizate in aceasta seara de Directia de Sanatate Publica din Constanta, alte trei persoane au pierdut lupta cu boala COVID 19 pe raza judetului.Dintre acestea, toate prezentau comorbiditati.Toate persoanele raportate astazi erau nevaccinate.Astfel,…

- Vaccinurile raman foarte eficiente in special in prevenirea spitalizarii si a decesului din cauza COVID 19. "Persoanele nevaccinate au avut o rata de infectie de 11,1 ori mai mare decat persoanele vaccinate inainte de circulatia Delta si de 4.6 ori mai mare dupa.Un studiu recent al Centres for Disease…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat sambata 5.388 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, 97 de persoane au decedat, 4 dintre acestea fiind vaccinate, dar cu comorbiditati. Sunt 162 de copii cu COVID in spital, 16 dintre ei la ATI. La ATI sunt 798 de pacienti. „Au fost inregistrate…