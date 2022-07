Stiri pe aceeasi tema

- Unele administratii locale vor trebui sa impuna restrictii la utilizarea apei potabile, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, considerand ca este o mare risipa ca cetatenii sa ude gradinile cu apa potabila, "chiar daca ne pare rau pentru rosii".

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat miercuri ca, in prezent, nu exista niciun risc pentru functionarea centralei de la Cernavoda in contextul secetei si al debitului mai scazut al Dunarii. „Nu exista in momentul de fata niciun pericol, suntem mult peste debitul minim care…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, sustine ca Romania nu se confrunta cu o criza de furnizare a apei potabile la nivel national chiar daca multe lacuri de acumulare sunt la un nivel de umplere de numai 68%. El recomanda populatiei sa fie responsabila in aceasta perioada cu privire…

