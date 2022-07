Raed Arafat a vorbit despre evoluția pandemiei de COVID in Romania, dar și despre impunerea de noi restricții. Șeful DSU a fost intrebat la Romania Tv daca vor fi impuse in curand restricții de circulație, program limitat magazine și daca evenimentele vor fi interzise, avand in vedere miile de infectari raportate zilnic. In acest sens, Arafat susține ca nu exista discuții, cel puțin acum. „Nu e nicio discutie despre acestea. Nu sunt discutii despre restrictii. In niciun caz, nu este cazul”, a anunțat șeful DSU. El a adaugat ca daca va fi cazul, Ministerul Sanatații este cel care se ocupa cu gestionarea…