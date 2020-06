Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de oameni din Beijing traiesc sub restricții reinnoite, deoarece noul coronavirus continua sa se raspandeasca. Recent, autoritațile din capitala Chinei au raportat inca 31 de cazuri, ceea ce ridica numarul total al persoanelor infectate in ultima saptamana la 137. Din acest motiv, masura de…

- Autoritațile ar putea reintroduce masuri restrictive in zonele in care apare o transmitere generalizata in comunitate a noului coronavirus, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi 24, precizand ca va urma o perioada cu o creștere ușoara a cazurilor, progresiva, ci nu o creștere exponențiala,…

- Zece noi zone rezidentiale au fost plasate in carantina la Beijing, a anuntat luni primaria locala, in contextul in care capitala Chinei a recenzat 36 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, informeaza AFP. Autoritatile chineze au descoperit noi cazuri de contaminare intr-o piata angro din…

- China intra iar in alerta, dupa ce in Beijing au fost inregistrate 45 de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus. Focarul ar fi o piata de carne din sudul orasului, iar autoritatile au decis sa izoleze 11 cartiere in care locuiesc peste doua milioane de oameni. Autoritatile din Beijing au aplicat masuri…

- Aproximativ 38 din cazurile confirmate au avut transmitere locala, 36 fiind la Beijing, acolo unde 11 cartiere au fost plasate in carantina, dupa descoperirea unui focar in piata Xinfadi. Nouasprezece din noile cazuri sunt importate, 17 fiind semnalate la Guangdong. De asemenea, au fost raportate…

- Peste o mie de romani au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus. Autoritațile au interzis autopsiile și i-au declarat morți de coronavirus. Rudele lor i-au luat acasa in saci de plastic și i-au ingropat la inmormantari restranse. Motivul? Autoritațile susțin ca trupurile morților sunt contagioase,…

- Sute de cadre medicale din toata țara au fost infectate cu noul coronavirus, iar mai multe spitale au devenit rand pe rand focare de infecție. In tot acest timp, exista și exemple pozitive, intrucat orașul Oradea nu are niciun cadru medical depistat pozitiv cu COVID-19.

- Autoritatile sanitare din Rio de Janeiro au inregistrat joi primele sase decese provocate de noul coronavirus in favele, cartiere sarace unde densitatea populatiei si conditiile insalubre de trai alimenteaza temerile cu privire la producerea unui dezastru, informeaza AFP, citata de Agerpres. Baza…