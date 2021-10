Restricții la Crișeni Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a adoptat, duminica, Hotararea 136 prin care s-a aprobat planul de masuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2 in comuna Criseni. Potrivit planului aprobat, portul mastii devine obligatoriu in toate spațiile interioare si exterioare. De asemenea, pentru intervalul orar 20:00-05:00, circulația persoanelor in afara locuinței/ gospodariei este interzisa de vineri, sambata si duminica, cu unele exceptii, cum ar fi: in interes profesional sau medical si persoanele vaccinate sau care au trecut… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

