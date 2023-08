Vizitele la Acropole din Atena, cel mai popular sit arheologic din Grecia, vor fi limitate incepand de luna viitoare la maximum 20.000 de vizitatori pe zi, a anuntat guvernul elen. Ministrul Culturii, Lina Mendoni, a declarat, miercuri, ca aceste masuri sunt necesare pentru a preveni blocajele si supraaglomerarea la situl din patrimoniul mondial UNESCO. Pana […] The post Restricții la Acropola din Atena. Grecia va limita numarul de vizitatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .