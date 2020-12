Restricții înainte de Crăciun: Danemarca înăsprește regulile Cu puțin timp inainte de Craciun Danemarca insasprește regulile și inchide școlile, liceele, barurile, cafenelele și restaurantele. Se inchid școlile in 38 de orașe din Danemarca, printre care și Copenhaga, conform AFP. „Infecția este prea ridicata și situația prea preocupanta. Drept urmare, trebuie sa luam masuri pentru a controla infectarea și, deci, epidemia”, a afirmat intr-o conferința de presa Mette Frederiksen, premierul țarii. Premierul a facut apel la cetațeni ca petrecerile de Craciun și de Revelion sa nu aiba loc cu participarea a mai mult de 10 persoane. De miercuri, elevii vor participa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

