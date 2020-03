Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a impus marti restrictii asupra orelor de lucru ale magazinelor alimentare, a numarului de cumparatori din supermaketuri si de pasageri din autobuze, adaugand masuri in incercarea de a limita raspandirea coronavirusului, in contextul in care numarul deceselor in randul bolnavilor de COVID-19…

- Potrivit sursei citate, numai in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 235 de decese, in crestere cu 30%, lucru care aduce Spania in postura de a patra țara afectata de pandemia cu COVID-19.Numarul deceselor au determinat Spania sa urce pe locul patru in topul țarilor cele mai grav afectate de pandemia…

- Nigerianul John Obi Mikel si-a reziliat contractul cu Trabzonspor pentru ca prima liga din Turcia nu a fost suspendata din cauza COVID-19. Mijlocasul de 32 de ani a declarat ca in situatia actuala este mai importanta viata, anunța MEDIAFAX.

- Tarile asiatice au luat o serie de masuri pentru a limita raspandirea bolii cauzate de virusul SARS-CoV-2, aparute in China si care a dus la o pandemie. Agentia de presa DPA prezinta miercuri pe scurt aceste restrictii potrivit Agerpres. Pe cea mai mare insula a arhipelagului filipinez, Luzon, unde…

- Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 7.178 de persoane la nivel mondial. Numarul cazurilor de bolnavi infectati cu coronavirus se ridica la 183.805, iar 79.911 de oameni s-au vindecat. Comisia Europeana va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE, ca…

- Noi bilanturi si masuri: ultimele evolutii ale pandemiei de Covid-19 si consecintele sale in lume. Mai mult de 175.530 de cazuri de infectari si peste 7.000 de morti au fost inregistrati luni in 145 de tari, potrivit AFP.

- Bilantul deceselor provocate de Covid-19 a crescut joi in Spania de la 48 la 84 in doar 24 de ore. Si numarul de cazuri confirmate a crescut cu peste 800, pana la pana la 2.968, a anuntat Ministerul Sanatatii iberic, citat de Agerpres....

- Conducerea Penitenciarului Aiud a declarat intr-un comunicat de presa transmis, marti 10 martie, ca mai multe categorii de persoane nu mai pot face vizite detinutilor. Masura preventiva a fost luata in contextul raspandirii noului virus, coronavirus. Potrivit reprezentantilor Penitenciarului nu mai…