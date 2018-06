Stiri pe aceeasi tema

- Traficul pe Bulevardul Iuliu Maniu din Bucuresti este restrictionat miercuri, in intervalul 08.00 - 12.00, ca urmare a ceremoniei militare si religioase organizate la Monumentul Trupelor de Geniu, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei.

- Restrictii de circulatie in Capitala. Traficul rutier pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant va fi suspendat in weekend in legatura cu desfasurarea cursei anuale de ciclism "Chisinau Criterium".

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, intre orele 19,30 - 20,00, pe Calea Victoriei, banda I de circulatie, intre Str. Constantin Mile si Bd. Regina Elisabeta, precum si intre orele 19,30 - 20,15, pe Str. Constantin Mille, cu ocazia ceremoniilor militare prilejuite de Ziua Fortelor Terestre,…

- Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, pe arterele din preajma Arenei Nationale, avand in vedere ca, incepand cu ora 19.45, este programat meciul dintre CSA Steaua Bucuresti si Academia Rapid, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Ortodocsii sarbatoresc sambata ajunul Floriilor printr-o o procesiune religioasa pe strazile Capitalei, la care vor participa credinciosi, preoti, monahi din Bucuresti si din judetul Ilfov, precum si Patriarhul Daniel. Traficul va fi restrictionat partial pe traseul Manastirea Radu Voda – Catedrala…

- Biserica Catolica sarbatoreste duminica Floriile printr-o procesiune pe strazile Capitalei la care vor participa credinciosi, persoane consacrate si preoti din comunitatile si parohiile romano-catolice din Bucuresti si imprejurimi, precum si credinciosii din comunitatea catolica de limba araba.

- Traficul va fi restrictionat sambata pe anumite artere din Capitala, in contextul desfasurarii la Sala Palatului a Congresului PSD. Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca debarcarea si imbarcarea participantilor la congres se vor face pe banda I pe calea Victoriei, intre str. Stirbei Voda…

