- Centrul Infotrafic anunta restrictii de trafic, sambata si duminica, in judetul Caras-Severin, pentru Campionatul National de Viteza in Coasta. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 06 – 07 iulie 2024, in intervalul orar 08:30 – 18:30, se va desfasura…

- Dupa ce circulația pe Valea Oltului va fi inchisa timp de o luna, pe un alt drum important din Romania nu se va mai putea circula. Restricțiile de trafic sunt valabile luni, 8 iulie. Iata despre ce șosea este vorba. Valea Oltului va fi inchisa Circulația rutiera pe DN7 pe Valea Oltului, intre localitațile…

- REȘIȚA – Etapa de la Reșița a Campionatului Național de Viteza in Coasta se va desfașura la finalul acestei saptamani și a fost denumita de organizatori Memorialul „Werner Hirschvogel”! Programulul competiției: Vineri, 5 iulie: 10-19: Verificari tehnice inițiale 15-19: Verificari administrative 19:30:…

- Recordul traseului de la Medias nu fusese doborat de nimeni din 2019, de cand fusese stabilit de Emil Nestor. Si in editia 2024 a Campionatului National de Viteza in Coasta pilotul Emil Ghinea, din Mangalia, se numara printre eroii principali ai intrecerii, in care, dupa trei etape, se afla pe locul…

- REȘIȚA – Pe stadionul „Mircea Chivu” din Valea Domanului, CSM Reșița a fost gazda etapei a treia a Interligii Naționale de fotbal la categoriile U10, U9, U8, U7, alaturi de echipele Gloria Arad, CFR Timișoara și Recaș Electrica! „A fost o zi plina de fotbal, cu pasiune, daruința, devotament din partea…

- Etapa de referința a Campionatului National de Viteza in Coasta se va desfașura pe data de 28-30 Iunie la Miercurea-Ciuc/Harghita-Bai. Stațiunea montana Harghita Bai, este o localitate componenta a municipiului Miercurea Ciuc, situata la cea mai inalta altitudine din judetul Harghita (la 1350 m). Harghita…

- Doua persoane au fost ranite, joi, in urma unui accident pe DN 58, intre localitațile Paltiniș și Brebu, din județul Caraș-Severin, dupa ce un camion care transporta lemne s-a ciocnit cu o camioneta. Circulația rutiera este blocata. Potrivit ISU Caraș-Severin, accidentul rutier s-a produs pe DN 58,…