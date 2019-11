Cu ocazia desfașurarii crosului 15 Noiembrie, in Brașov vor fi mai multe restricții in trafic. Duminica, 17 noiembrie, traficul rutier va fi intrerupt integral astfel: Orele 7-18, Bulevardul Eroilor, zona Prefectura-Facultatea de Inginerie Mecanica-Modarom-stația de taxiuri. Autovehiculele care vor intra pe B-dul Eroilor dinspre magazinul Star vor fi deviate pe str. Postavarului-str. Politehnicii, cu ieșire in str. Nicolae Balcescu. Orele 8.45-13.30, Giratoriul str. Mureșenilor – Bulevardul Eroilor – str. Piața Teatrului. Orele 10.30-13.30, Bulevardul 15 Noiembrie, de la intersecția cu str. Vlad…