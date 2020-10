Stiri pe aceeasi tema

- Orasul american Philadelphia, zguduit de doua nopti de confruntari violente si jafuri declansate de moartea unui barbat de culoare impuscat de politie, a anuntat miercuri restrictii de circulatie intre orele 21:00 si 06:00, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Cum ar putea arata viitorul…

- Proteste violente au izbucnit luni seara (marti dimineata, ora Romaniei) in orasul american Philadelphia, ca reactie la moartea unui barbat de culoare impuscat de agenti de politie, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Autoritatile sustin ca agentii de politie au deschis focul spre…

- Dijon Kizzee, de 29 de ani a fost impușcat mortal, luni dupa-amiaza, in Los Angeles, SUA. Kizzee este al treilea barbat de culoare ucis de polițiștii americani, dupa Jacob Blake impușcat mortal și George Floyd sufocat intr-o altercație cu autoritațile din Minneapolis. Departamentul serifului sustine…

- Politistii departamentului serifului din comitatul Los Angeles l-au impuscat mortal luni dupa-amiaza pe Dijon Kizzee, un barbat de culoare in varsta de 29 de ani, intr-un incident din sudul metropolei, declansand proteste la fata locului, relateaza marti CNN, potrivit Agerpres. Moartea lui Kizzee…

- O persoana a fost ucisa prin impuscare la Portland, in Oregon, in nord-vestul Statelor Unite, in timpul unor ciocniri intre manifestanti antirasisti si sustinatori ai lui Donald Trump, a anuntat politia locala, relateaza AFP.Portlandul a fost epicentrul unor manifestatii regulate impotriva…

- Doi oameni au fost ucisi marti de gloante la Kenosha, in statul american Wisconsin, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente dupa ce politistii din localitate au impuscat de mai multe ori in spate un barbat de culoare, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Rusia se TEME…

- Jacob Blake, un afro-american in varsta de 29 de ani, se pregatea sa-și aniverseze fiul de 8 ani. A auzit insa țipetele unor femei care se certau. Acesta a incercat sa intervina, dar echipajul de poliție, chemat sa aplaneze conflictul, a ințeles greșit gestul lui. Imagini video postate pe rețelele de…

- Noi proteste au erupt in statul american Wisconsin dupa un nou caz de brutalitate a poliției impotriva unui barbat de culoare, pe care polițiștii americani l-au impușcat in mod repetat dupa un incident.