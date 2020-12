Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul cladirilor și a operatorilor economici care desfasoara activitati…

- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul cladirilor și a operatorilor economici care desfasoara activitati…

- Ilva Mica, leșu și Șanț se numara printre comunele in care incidența cazurilor COVID 19 a trecut de 1,5/1.000. Astfel, CJSU a impus noi masuri restrictive. Acestea sunt valabile incepand de azi. Comitetul Județean pentru situații de Urgența analizeaza incidența cazurilor COVID 19, de pe raza fiecarei…

- Prefectura Olt a anunțat ca incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in județul Olt este de 0,93/1000 locuitori. In 47 de localitați nu a fost inregistrat, in ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. In localitatile unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare…

- In judetul Iasi au fost raportate 266 de cazuri noi de COVID in ultimele 24 de ore. Cele mai multe sunt din municipiu, iar incidenta se apropie de 3 la mia de locuitori. Daca incidenta cazurilor de imbolnavire de Covid-19 pe judet tocmai a trecut de pragul de 2 la mia de locuitori (2,03, mai exact),…

- Prefectura Olt a anunțat ca incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in județul Olt este de 1,11/1000 locuitori. In localitatile unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori se aplica urmatoarele restrictii coresapunzatoare ratei de infectare:…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Gorj a adoptat astazi Hotararea Nr.34 prin care s-a aprobat o serie de restricții. Avand in vedere ca a fost depașita valoarea indicelui de incidența de 3/1.000 de locuitori pentru localitatea Godinești (3,02), in perioada 20.10.2020, ora 00:00 – 2.11.2020,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Olt a adoptat astazi o hotarare prin care se vor introduce restricții in vederea combaterii și prevenirii raspandirii infectarilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului. Astfel, pentru localitațile care inregistreaza o rata a incidenței cumulate a cazurilor…