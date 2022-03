Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Pirvulescu, profesor și politolog, a explicat ca, deși aderarea Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei este posibila, acest lucru nu se va intampla foarte repede pentru ca exista o serie de proceduri clare care necesita timp. „Daca unii cred ca asta se va intampla de azi pe maine, anul viitor…

- Rusia a lansat un total de 600 de rachete de cand a inceput invazia sa in Ucraina, a declarat duminica un inalt oficial american din domeniul apararii, și a angajat aproximativ 95% din puterea de lupta acumulata in interiorul Ucrainei, scrie CNN.

- Germania vrea sa construiasca un terminal pentru importul de gaze naturale lichefiate (LNG), pentru a-și reduce dependența de gazele rusești, transmite Reuters. Banca germana de stat KfW a semnat un memorandum de intelegere cu principalul producator de energie al tarii, RWE, si operatorul olandez de…

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat, astazi, Baza militara aeriana 57 de la Mihail Kogilniceanu și și-a susținut discursul ținut in fața presei și a militarilor, in cinci limbi: engleza, germana, italiana, franceza și romana. ”Aceasta vizita are loc in clipe grele și dureroase. In urma cu patru zile,…

- De astazi, 4 februarie, magazinele IKEA din Rusia iși vor sista activitatea. Moscoviții nu au pierdut timpul in zadar și au fugit cu miile direct la magazinele IKEA sa cumpere ultimele produse. Haosul se dezlanțuie in capitala Rusiei, dupa ce mai multe companii straine au anunțat ca se vor retrage de…

- Traim vremurile digitalizarii, vremurile in care automatizarea unor procese ne scuteste de eforturi in plus. Iar in ceea ce priveste cresterea copiilor, din fericire, acum exista cu mult mai multe produse care ne scurteaza unele procese. Magazinele de nisa au tot felul de produse ajutatoare si imbunatatite…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Interdictia va intra in vigoare pe 7 februarie, a spus ministerul, adaugand ca produsele in cauza se ridica la 1,6 milioane de tone pe an si valoreaza mai mult de 1 miliard de dolari. Lituania a blocat de potasa, care este o mare generatoare de bani pentru Belarus, dupa ce guvernul de la Vilnius a decis…