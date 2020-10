Stiri pe aceeasi tema

- Noi restrictii pentru diminuarea raspandirii Covid-19 vor fi aplicate la Londra incepand de sambata, a anuntat astazi primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, scrie hotnews . Conform noilor restrictii, locuitorii Londrei nu se vor mai putea intalni in spatii inchise cu persoane din alte gospodarii,…

- Marea Britanie se confrunta cu cea mai mare frauda din istoria sa, dezvaluie un investigator din Nationa Crime Agency, Agentia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate. Sursa a vorbit despre ”dispariția” a 26.000.000.000 de euro, bani reprezentand ajutoare oferite de stat contribuabililor…

- "Conform statisticilor publicate de UK Home Office la 30 iunie 2020, dintr-un total de 3.721.960 de aplicatii depuse pentru obtinerea noului statut de rezident, 609.060 au fost depuse de cetateni romani", a afirmat Iulian Pasniciuc, in cadrul unei conferinte online. El a explicat ca, prin…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anunțat ca țara se indreapta spre al doilea val de infectari cu coronavirus, conform BBC. Oficialul britanic a precizat ca a fost „inevitabil” ca Marea Britanie sa nu ajunga la un numar mare de cazuri de infectari.. “Nu vreau sa ajungem la masuri mai mare de…

- Ziarul Unirea Pandemia de COVID-19 este abia „la inceput”: Efectele pot fi „mai grave” decat orice film SF. Avertismentul unui expert OMS Pandemia de COVID-19 este abia „la inceput” și poate deveni mai grava pe masura ce al doilea val se dezvolta in Europa, a spus un expert OMS in fața parlamentarilor…

- Europa a inregistrat progrese semnificative in lupta cu pandemia de COVID-19, dar exista pericolul delasarii in perioada urmatoare, pe fondul oboselii oamenilor de a respecta regulile de distanțare, a declarat directorul biroului regional pentru Europa al organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Hans…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca se așteapta o noua creștere a numarului de decese provocate de coronavirus in Europa, in lunile octombrie și noiembrie, conform France24. Hans Kluge, directorul pentru Europa al OMS, a declarant ca va fi mai greu in lunile respective și vom vedea…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, 3.349 de cazuri de Covid-19, in timp ce in Marea Britanie a fost raportat al doilea cel mai mare numar de noi infectii din ultimele doua luni, anunța news.ro.Ministerul spaniol al Sanatatii a transmis ca in ultimele 24 de ore…