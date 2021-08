Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Margau, din județul Cluj, s-a ajuns la o incidența de 5,58 la mia de locuitori. Pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 24.08.2021, se impun restricții.Localitatea are o populație de 1614 persoane, dintre care 9 au fost diagnosticate cu COVID-19.a) organizarea și desfașurarea…

- Noi restrictii sanitare au intrat in vigoare duminica in Israel, avand in vedere cresterea numarului de infectii cu coronavirus, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Mastile sunt din nou obligatorii pentru evenimentele in aer liber cu mai mult de 100 de participanti si chiar si la evenimentele cu mai…

- In ultimele 24 de ore aici au fost raportate 24 de noi infectari, cu 4 mai multe decat in ziua precedenta și cele mai multe din țara dupa București (49 de cazuri). Rata medie de infectare a crescut... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nu au fost raportate cazuri noi COVID in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba, joi, 15 iulie. In patru localitați din județ mai erau cazuri active. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,01 (anterior 0,01). Situația pe localitați – Rata…

- Nu au fost raportate cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba joi, 8 iulie. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,02 (anterior 0,02). In 9 localitați din județ mai erau cazuri active. Situația pe localitați – Rata incidenței…

- Nu au fost raportate cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba miercuri, 7 iulie. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,02 (anterior 0,03). Doar in 9 localitați din județ mai erau cazuri active. Situația pe localitați…

- Nu au fost cazuri noi COVID-19 raportate in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba vineri, 2 iulie. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,04 (anterior 0,04): Localitate/ populație / rata incidența / cazuri TOP localitați – Rata incidenței…

- OFICIAL| Doar 3 noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITAȚILOR OFICIAL| Doar 3 noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITAȚILOR Duminica, 6 iunie 2021, in județul Alba…