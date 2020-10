Din cauza ratei mare de infectare inregistrata in anumite localitați din județul Ilfov, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis sa fie impuse mai multe masuri restrictive. In Buftea si Ganeasa rata de infectare este de peste 1,5 la mia de locuitori. In cazul localitații Darasti, rata de infectare este 3,98 la mie, ceea ce inseamna masuri specifice scenariului roșu. In Daraști masca devine obligatorie in spatiile deschise, scolile trec in scenariul rosu, cinematografele se inchid, iar restaurantele si cafenelele nu au voie sa serveasca in interior. Regulile se aplica de duminica de…