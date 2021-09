Restricții în două localități din Ilfov! Rata de incidență a trecut de 2 la mie Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis impunerea de restricții in comunele Snagov și Ciorogarla, unde s-au inregistrat valori ale ratei de incidența cumulata calculata la 14 zile de 2,73/1000 locuitori, respectiv de 2,14/1.000 locuitori. Restricțiile se aplica din 9 septembrie, ora 00:00. Sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, cu unele excepții.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

