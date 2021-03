RESTRICȚII în comunele băcăuane Hemeiuș și Măgura Pentru ca inregistreaza o rata a incidenței cumulate pe cazuistica noului coronavirus de peste 4 la mia de locuitori, comunele Hemeiuș cu 6.27 și Magura, cu 6.15 intra sub incidența noilor prevederi privind restricțiile de limitare a circulației. Astfel, locuitorii din aceste doua comune nu mai au voie sa iasa din perimetrul locuinței dupa ora […] Articolul RESTRICȚII in comunele bacauane Hemeiuș și Magura apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

