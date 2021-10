Stiri pe aceeasi tema

- Interzicerea desfasurarii de nunti sau petreceri, portul mastii in spatiile deschise si interzicerea deplasarii persoanelor nevaccinate pe timp de noapte, in week-end, se numara printre masurile suplimentare aprobate de autoritatile judetene duminica, pentru comuna Criseni, unde incidenta imbolnavirilor…

- Autoritațile au impus restricții intr-o noua comuna din Buzau, din cauza creșterii numarului de cazuri COVID-19. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus masuri pentru urmatoarele 14 zile la Țintești, comuna in care rata de incidența a cazurilor a ajuns la 2,22 la mie. Zece persoane au…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a adoptat, luni, o hotarare care prevede masuri suplimentare de prevenire si combatere a infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2 in comuna Simisna, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este cea mai mare din judet, respectiv 7,67 cazuri la…

- Incidenta COVID-19 cumulata la 14 zile a ajuns la 2,12 la mia de locuitori, in localitatea Chiajna din județul Ilfov. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri ce se vor aplica de sambata.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Neamt a stabilit, luni, mai multe restrictii ce se vor aplica in comuna Sabaoani, dupa ce indicele de infectare la Sabaoani a atins valoarea de 4,43 la mia de locuitori. Este prima localitate din județ in care vor fi aplicate restricții in acest val…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a decis, miercuri, sa instituie o serie de restrictii in comuna Margau, inclusiv interzicerea circulatiei persoanelor pe timpul noptii, dupa ce rata incidentei COVID-19 a ajuns la 12,39 la mia de locuitori.„In unitatea administrativ-teritoriala…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, intrunit, astazi, in ședința online, a introdus comuna Gavojdia pe anexele cu restricții. Este vorba despre anexa 4, care curpinde localitațile unde rata de infecție este mai mare de 2/1.000 de locuitori, dar mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.…