Autoritațile au luat noi masuri de restricție dupa ce Capitala a intrat in scenariul roșu, cu o incidența a cazurilor Covid-19 de 3,32 la mie. Astfel, a fost instituita, miercuri, obligativitatea purtarii maștii de protecție doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel incat sa acopere nasul și gura, in toate spațiile publice inchise și deschise din Capitala. Sunt considerate neconforme maștile care sunt confecționate din material textil și/sau plastic. Sunt exceptați de la aceasta masura copiii cu varsta mai mica de 5 ani, persoanele care sunt singure in birou, prezentatorii TV și invitații…