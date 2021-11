Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a introdus noi restrictii prin care credinciosii sunt obligati sa prezinte un test COVID negativ pentru a putea participa la slujbe in biserici, dupa o crestere a numarului de cazuri de coronavirus in ultimele saptamani.

- Grecia a introdus noi restrictii prin care credinciosii sunt obligati sa prezinte un test COVID-19 negativ pentru a participa la slujbe in biserici, dupa o crestere a numarului de cazuri de coronavirus in ultimele saptamani, relateaza duminica Reuters, potrivit Agerpres. Conform noilor masuri…

- Pentru a reduce presiunea asupra doctorilor din spitale pe fondul pandemiei de coronavirus, Ministerul Sanatatii grec a ordonat vineri ca 85 de medici privati sa se prezinte la serviciu, informeaza Agerpres . Politistii au predat documentele corespunzatoare medicilor, care acum trebuie sa se prezinte…

- Incepand de luni, 22 noiembrie, persoanele nevaccinate din Grecia nu vor mai putea intra in spațiile inchise precum cinematografele, muzeele și salile de sport. Pana acum, accesul in aceste locuri era permis in baza unui test COVID cu rezultat negativ, relateaza AFP, citata de Agerpres.Excepție de la…

- Grecia anuntat joi o serie de masuri pentru cei nevaccinati, printre care interdictia de a intra, cu incepere de luni, in spatii inchise, cu exceptia localurilor pentru luat masa. Bisericile intra si ele in aceasta categorie de locuri unde nu poti intra fara un test negativ. In acelasi timp, purtarea…

- Germanii ar putea fi obligati in curand sa prezinte un test negativ, dovada vaccinarii sau trecerii prin Covid-19 pentru a calatorii cu mijloacele de transport in comun, autoritatile analizand adoptarea unor masuri drastice pentru a combate noua crestere a cazurilor de imbolnavire, transmite Reuters.

- Ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19, persoanele nevaccinate din Grecia vor trebui sa prezinte incepand de sambata teste PCR sau antigen negative pentru a avea acces in institutiile publice, magazine sau banci, a anuntat marti Ministerul elen al Sanatatii, relateaza AFP. Angajatii…

- La ordinul papei Francisc, lucratorii si cei care vor vizita Cetatea Vaticanului sau locurile din jurisdictia Sfantului Scaun de la 1 octombrie vor fi obligati de la 1 octombrie sa prezinte un certificat sanitar pentru COVID-19, singurii care vor face exceptie fiind credinciosii care participa la…