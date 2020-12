Restricții extinse până la anul într-o regiune a Germaniei: Cum vor fi petrecute sărbătorile? Din cauza numarului mare de cazuri de imbolnaviri și de decese Covid-19 in landul german Bavaria s-a luat decizia ca masurile restrictive sa fie prelungite pana la inceputul anului viitor. Restricțiile in Bavaria vor fi prelungite pana pe data de 5 ianuarie 2021. Bavaria este landul german care a inregistrat cel mai mare numar de decese in randul pacienților Covid-19, transmite Reuters. Locuitorii vor avea voie sa iasa din case doar in baza unor motive bine intemeiate. De asemenea, magazinele raman deschise, iar la școala elevii vor merge in grupe. Premierul landului, Markus Soeder, spune ca masurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

