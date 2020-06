Stiri pe aceeasi tema

- MASURI… Vesti bune pentru vasluieni. Dupa 15 iunie, urmeaza un nou val de masuri de relaxare. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat ieri ca se vor redeschide mall-urile (fara locuri de joaca si restaurante), salile de fitness, piscinele exterioare, gradinitele si after school -urile private.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca starea de alerta urmeaza a fi prelungita și dupa 15 iunie, data de la care se pot redeschide mall-urile, fara restaurante și locuri de joaca, after-school-urile, creșele și gradinițele...

- "Avand in vedere ca in ultima vreme numarul de imbolnaviri nu a scazut si nu a crescut semnificativ, consideram ca este posibil sa continuam cu cateva masuri de relaxare dupa 15 iunie. As exemplifica cele mai importante: Dupa 15 iunie se vor putea redeschide mall-rile, dar fara restaurante…

- Vor fi noi schimbari de la mijlocul lunii iunie, in contextul pandemiei de coronavirus. Klaus Iohannis a anunțat marți, 9 iunie, noi masuri de relaxare. Se vor redeschide mall-urile, insa in condiții speciale, piscinele exterioare și salile de fitness. Starea de alerta va fi, insa, prelungita.

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe a declarat, vineri, ca data la care se vor redeschide salile de fitness va fi stabilita de Institutul Național de Sanatate Publica și Ministerul Sanatații, iar intr-o prima faza se va analiza posibilitatea redeschiderii doar a zonelor unde se folosesc…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, spera ca incepand cu 15 iunie masurile restrictive cauzate de epidemia de coronavirus sa se relaxeze si salile de fitness sa se deschida publicului larg in conditii speciale, respectand normele de igiena. "Avem cateva norme referitor la antrenamentele…

- Islanda a recurs la o relaxare a restricțiile pe 4 mai. Atunci au fost deschise liceele, universitațile, muzeele și frizeriile. Pentru ca noile cazuri de coronavirus continua sa scada, Ministerul Sanatații de la Reykjavik a anunțat ca de luni, 25 mai, se vor relaxa și mai mult masurile de restricție,…

- China a luat decizia de a inchide toate salile de fitness și piscinele din Beijing, la scurt timp dupa ce un oraș de 10 milioane de locuitori a fost bagat in carantina, de teama raspandirii COVID-19. Chinezii se tem de un noul val de coronavirus, dupa ce in provincia Shaanxi s-au inregistrat 7 noi cazuri…