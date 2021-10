Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier american in securitate naționala John Bolton a declarat pentru RT ca Moscova a ales o cale strategica greșita, construind legaturi mai puternice cu Beijingul in loc de a remedia relațiile cu SUA și Europa de Vest.

- Oficialii de la Moscova au admis ca bilanțul deceselor COVID din Rusia este „mare” și ca rata de vaccinare este ”inacceptabil” de scazuta, dar nu iau in calcul noi restricții, deoarece vor sa protejeze economia, scrie The Moscow Times. Rusia a anunțat oficial luni 957 de noi decese COVID in ultimele…

- Gazprom a majorat pretul pentru exporturile sale de gaze naturale în 2021, indicând prudenta fata de volumele pe care le poate livra, în conditiile înrautatirii crizei energetice din Europa. Consolidarea stocurilor în Rusia este principala prioritate, a reiterat cel…

- Rusia a inregistrat sambata un nou record al deceselor cotidiene din cauza COVID-19, un val epidemic atribuit variantei Delta inca din vara pe fondul unei campanii de vaccinare foarte lente, relateaza AFP. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 968 de decese provocate de contaminarea cu COVID-19,…

- Rusia si-a egalat joi recordul de decese zilnice asociate COVID-19, autoritatile nereusind de luni de zile sa opreasca infectarile cu noua varianta Delta de coronavirus, pe fondul unui ritm lent de vaccinare si in absenta unor masuri restrictive, relateaza AFP. Potrivit cifrelor guvernamentale, 820…

- Candidata partidului Verzilor la postul de cancelar Annalena Baerbock vrea sa faca presiuni pentru retragerea bombelor nucleare americane din Germania daca va castiga viitoarele alegeri, informeaza marti DPA. Un nou guvern german ar trebui sa adopte o pozitie clara cu privire la discutiile…

- Un bilanț al guvernului de la Moscova a aratat 815 decese de Covid in ultimele 24 de ore și 22.277 de cazuri noi. Rusia, a patra țara cel mai afectata din lume in ceea ce privește cazurile, a fost lovita de la mijlocul lunii iunie de un nou val de infecții cauzate de varianta Delta extrem de transmisibila,…

- „Este foarte clar, uitându-ne la ce se întâmpla în toata lumea si în Europa, ca daca nu ne vaccinam vor fi necesare aceste masuri de preventie pentru cetateni si aceste masuri de preventie vor…