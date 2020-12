Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul epidemiei cu noul coronavirus este departe, iar numarul mare al noilor imbolnaviri va duce in cel mult zece zile la blocarea sectiilor de terapie intensiva care sunt deja pline cu pacienti infectati cu noul coronavirus. Medicii spun ca este nevoie de restrictii noi pe zona de socializare

- De astazi, masca de protecție este obligatorie atat in spatiile inchise cat si in cele deschise din București. Restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de spectacole si cele de jocuri de noroc sunt inchise, iar școala intra in scenariul roșu.

- Cu aproape 130 de persoane infectate cu noul coronavirus, autoritațile din Cluj au luat o decizie drastica. Restaurantele, barurile și salile de jocuri de noroc din județ pun lacatul pe ușa. Ne explica totul corespondentul TVR in zona, Antonio Miclea.

- Rata de infectare in comuna Cuca a ajuns la 4.74 la mia de locuitori. La solicitarea CJSU Galati, Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei a emis ordinul de instituire a carantinei asupra localitatii, incepand cu data de 08.10.2020, ora 05,00, pe o perioada de 14 zile.

- Evoluția pandemiei de coronavirus atrage noi restricții. Secretarul de stat Raed Arafat a spus, luni seara, ca sarbatorile religioase vor fi permise, insa doar cu participanți din localitatea respectiva. Prin urmare, la racla cu moaștele Sfintei Parascheva vor avea voie doar cei din Iași.

- Ziarul Unirea Doua țari din UE decreteaza STARE DE URGENȚA, din cauza creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus Pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19 Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana , au anuntat, luni, separat premierii celor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara a decis sa restricționeze activitatea restaurantelor și cafenelelor in spatiile interioare din Petrosani, din cauza cresterii incidentei cazurilor de COVID-19. The post Noi restricții: din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus se inchid…

- Austria inaspreste incepand de luni regulile de purtare a mastilor si de distantare sociala la evenimente publice si in restaurante, ca raspuns fata de accelerarea raspandirii noului coronavirus in tara, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz, transmite Reuters. De luni, mastile vor fi obligatorii…