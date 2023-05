Stiri pe aceeasi tema

- Vești ingrijoratoare pentru romani! Preturile uleiului de masline au crescut considerabil la nivel mondial. Aceasta consecința este urmarea secetei prelungite din Spania, cel mai are producator al acestui aliment. Cat a ajuns sa coste la raft uleiul de masline.

- E o situație alarmanta in Spania din cauza secetei. Cele mai afectate regiuni sunt Catalonia și Andaluzia unde apa a fost raționalizata. In unele localitați apa potabila este adusa zilnic, cu cisterna, iar localnicii pot umple cate un bidon de 5 litri.

- Incendiile de vegetație care fac ravagii de-a lungul frontierei franco-spaniole au ars cel puțin 750 de hectare de teren de ambele parți, au anunțat autoritațile. Incendiul a inceput in sudul Franței și a trecut duminica pe partea spaniola. Un incendiu de vegetație violent amenința orașul spaniol Portbou…

- Un val de canicula lovește Europa! Se intampla in Spania sau Franța. Meteorologii anunța un val de caldura in Peninsula Iberica și sudul Franței, fiind emisa o alerta de incendii. Vizata este inclusiv Portugalia.Portugalia31,5°C - Portugalia, Santarem; 6 stații din Portugalia au inregistrat valori…

- 'Aceasta decizie a fost luata cu acordul tuturor partilor, dupa ce presedintele Frantei a cerut guvernului britanic sa amane vizita', a declarat un purtator de cuvant al premierului Rishi Sunak, dupa ce Palatul Elysee anuntase amanarea vizitei din cauza miscarilor de protest in Franta impotriva reformei…

- O mie de persoane au fost evacuate in Castellon din cauza unui incediu puternic care a parjolit hectare intregi de padure. Seceta extrema și vantul au aprins vegetatia uscata, mult mai devreme anul acesta.

- Luni, 20 martie, protestatarii pentru reforma pensiilor din orașul Rennes, din vestul Franței, s-au luptat cu poliția in timp ce ridicau baricade in flacari pentru a bloca traficul pe o autostrada. Cateva sute de persoane s-au adunat pentru proteste, care a inceput in jurul orei 6:30 a.m. și a oprit…

- Franta este in regim de alerta din cauza celei mai secetoase ierni din ultimii 60 de ani. Agenția Meteo-France a inregistrat 32 de zile fara precipitații, in ultima perioada de timp. Iar in munții Pirinei și Alpi, stratul de zapada a fost mult mai scazut decit in mod normal intr-o perioada considerata…