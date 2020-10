Restricții dure în Europa pentru limitarea răspândirii Covid-19: Carantină nocturnă în anumite țări Restricții drastice in doua țari din Europa. Aici oamenii nu mai au voie sa iasa din casa intre ora 21:00 și 06:00, masura impusa pentru limitarea raspandirii coronavirusului. 20 de milioane de oameni din marile orașe ale Franței și 28 de milioane de englezi traiesc, astazi, cu restricții dure pentru a limita raspandirea virusului ucigaș. A fost liniște pe strazile Parisului la inceputul unei luni de carantina nocturna. ”Normal, sambata noaptea pe Champs Elysee este trafic aglomerat și avem clienți. De acum, gata cu clienții pe timp de noapte, in urmatoarele 3 saptamani”, a declarat un taximetrist,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Londra este pe cale sa declare „alerta maxima" in ceea ce priveste coronavirusul, al doilea ca nivel in amploarea masurilor impuse de Guvernul Boris Johnson pentru a opri raspandirea Covid in Marea Britanie. Anuntul a fost facut de primarul Capitalei britanice Sadiq Khan, potrivit BBC. Decizia,…

- In contextul raspandirii noului coronavirus, incepand vineri, in Franța va fi restabilita starea de urgența. Guvernul francez a hotarat stare de urgența incepand din 17 octombrie la miezul nopții, pe teritoriul Franței. Se restituie starea de urgența. 8 mari orașe in carantina Miercuri, autoritațile…

- Masura este prevazuta sa ramana in vigoare o luna, pana pe 8 noiembrie. Consumul de alcool in spatiul public este interzis si in cele 19 comune ale regiunii Bruxelles-Capitale, a declarat o purtatoare de cuvant a executivului regional. Restaurantele pot ramane deschise. Noile restrictii sunt similare…

- Pub-urile, restaurantele si barurile ar putea fi inchise pentru cel putin doua saptamani, iar intalnirile cu familia ar putea fi interzise in noua stare de urgenta. De asemenea, vor ramane deschise doar firmele care nu isi pot trimite angajatii sa lucreze de acasa. Aceste masuri fac parte din planul…

- Guvernul francez a anuntat miercuri noi masuri severe pentru a lupta impotriva progresului pandemiei de Covid-19, in special inchiderea totala a barurilor si restaurantelor in al doilea oras ca marime din tara, Marsilia, si trecerea in „stare de alerta sporita” in 11 metropole, printre care Parisul.

- Guvernul francez a decis sa renunțe la o parte dintre restricțiile aplicate in școlile primare și gradinițe, ca masuri de prevenție in contextul epidemiei Covid-19, potrivit Radio France International. De azi, orele din cele doua cicluri de invațamant “continua sa se desfașoare ca de obicei”, chiar…

- Marea Britanie a atins „un punct de cotitura periculos”, considera premierul britanic Boris Johnson, dupa ce țara sa a raportat peste 4.300 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore. In acest context, au fost stabilite noi restricții, care ar putea dura pana la o perioada de șase luni, informeaza…

- Autoritatile regionale spaniole iau masuri tot mai drastice pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, precum purtarea mastii, inchiderea localurilor pe timp de noapte sau limitarea deplasarilor populatiei, relateaza joi agentia EFE.In localitatea Totana, din regiunea Murcia, 55…