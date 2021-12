Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au detectat circa 11.000 de certificate verzi COVID-19 false in urma investigatiilor asupra retelelor care falsifica certificate de vaccinare, a anuntat joi ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, potrivit agentiei EFE, preluata de Agerpres. Intr-o declaratie acordata televiziunii…

- Autoritațile franceze impun nerezidenților britanici o serie de restricții, pentru a intra in țara. Britanicii trebuie sa prezinte un motiv convingator pentru vizita și ii obliga pe calatorii din Regatul Unit sa intre in carantina intre doua zile și o saptamana. Noile restricții sunt menite sa tempereze…

- Anglia urmeaza sa puna capat restrictiilor foarte stricte impuse sosirii din 11 tari africane, inclusiv din Africa de Sud si Nigeria, in lupta impotriva raspandirii variantei omicron a SARS-CoV-2, a anuntat marti ministrul britanic al Sanatatii Sajid Javid, relateaza AFP.

- Guvernul de la Londra a anuntat luni ca sunt necesare noi masuri in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pentru a tempera inmultirea cazurilor de COVID-19 cu varianta Omicron a coronavirusului si a castiga astfel timp pentru a intelege caracteristicile acestei variante

- Responsabili din domeniul sanatatii in Regatul Unit au anuntat duminica o crestere a nivelului de alerta pentru Covid din cauza unei ”cresteri rapide” a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, relateaza AFP. Nivelul creste de la trei la patru, fiind al doilea cel mai inalt nivel si indica faptul…

- Ministrii Sanatatii din cadrul G7 se reunesc de urgenta luni, la Londra, in contextul unor ingrijorari provocate de noua varianta omicron a noului coronavirus, care continua sa se raspandeasca in lume, in pofida inchiderii unor frontiere, relateaza AFP. Ministrii Sanatatii din Canada, Franta, Germania,…

- Traulerul britanic retinut de autoritatile franceze întrucât opera în apropierea portului francez Le Havre si suspectat ca pescuise fara licenta peste doua tone de scoici Saint-Jacques se afla sâmbata la chei în asteptarea virarii unei cautiuni de 150.000 de euro pentru…

- Grupul Insulate Britain – care a blocat deja in mai multe randuri periferia Londrei in ultimele zile – cere o mai buna izolare a locuintelor in Regatul Unit, in lupta impotriva modificarilor climatice. Grupul a anuntat intr-un comunicat ca peste 40 de manifestanti au blocat autostrada A20, in apropierea…