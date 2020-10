Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe tari europene impun in aceste zile noi restrictii de circulatie ori masuri de carantina, in speranta de a stopa propagarea celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19: interdictiile de socializare din Marea Britanie, restrictiile de circulatie din Franta, inchiderea scolilor din Polonia…

- Inceputul noului an școlar, ridicarea anumitor restricții in interiorul țarii, reintoarcerea populației din vacanțe plus vremea mai rece aduce in centrul atenției ingrijorari referitoare la un al doilea val de infecții cu COVID-19, care ar putea veni odata cu instalarea toamnei. Nu consider ca vor…

- ​Germania, Italia și Marea Britanie au anunțat un sprijin fiscal de peste 20% din PIB (fiecare), urmate îndeaproape de Franța (17,5%). Pentru cele mai mari patru țari din zona euro, precum și pentru Marea Britanie, mai mult de 70% din raspunsul fiscal total este compus din garanții guvernamentale.…

- Pandemia de coronavirus inregistreaza o creștere a numarului de cazuri in mai multe state din toata lumea. Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in al doilea oras ca marime din Marea Britanie, tocmai din acest motiv. Vineri, in Marea Britanie au fost raportate 3 539 de cazuri de infectari…

- Situatia in Europa este dramatica. 4.006.077 de infectari cu coronavirus au fost raportate pe continent de la debutul pandemiei. Mai mult de jumatate dintre cei infectati, mai exact 2.281.959, s-au vindecat, potrivit datelor oficiale. Peste 216.000 persoane au decedat in urma infectarii cu coronavirus.…

- Patrulele de poliție au primit intariri in cele mai frecventate zone din Europa, pentru a veghea la respectarea restricțiilor impuse de pandemie. La tot pasul se intalnesc acum carabinieri pe plajele din Italia și jandarmi pe celebrul bulevard Champs-Elysees din Paris.

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia.