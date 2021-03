Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera se desfașoara cu restricții temporare pe anumite segmente de pe strada Grigore Alexandrescu din cauza lucrarilor de modernizare desfașurate de primarie pe tronsonul dintre Calea Torontalului și Calea Aradului.

- Circulație rutiera cu restricții pe strada Grigore Alexandrescu! Din cauza executarii lucrarilor de modernizare a strazii, pe tronsonul dintre Calea Torontalului și Calea Aradului, Primaria Timișoara anunța ca, in aceasta perioada, traficul rutier se desfașoara in condiții de șantier. Accesul va fi…

- Polițiștii rutieri informeaza ca incepand de astazi, 30 martie, pana maine 31 martie, vor fi instituite restricții de circulație pe strada Lucian Blaga din municipiul Bistrița, informeaza IPJ Bistrița-Nasaud. Ca urmare a lucrarilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferata km. 63+406m, linia…

- Lucrarile la strada Grigore Alexandrescu, intre Calea Torontalului și Calea Aradului, ar urma sa fie reluate de lui, a anunțat viceprimarul Ruben Lațcau. Abandonate de luni de zile, acestea ar urma chiar sa beneficieze de bani de la guvern, mai spune acesta. Oamenii care locuiesc in noile blocuri din…

- De miercuri, primaria a inceput asfaltarile la cald, iar de cateva saptamani se lucreaza cu mixtura la rece. Se lucreaza mai intai pe marile artere: Calea Aradului, Str. Sever Bocu, Str. Divizia 9 Cavalerie, Str. Avram Imbroane, Str. Aristide Demetriade, Str. Drubeta, Calea Torontalului, Bd. Cetații,…

- Circulația rutiera se desfașoara cu greutate miercuri, in jurul orei 17:45, la ieșire din Alba Iulia spre Teius. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba spun ca motivul este un camion defect, pe carosabil. Știre in actualizare Foto: Arhiva Citește Camion defect la ieșirea din Alba Iulia…

- Apel al Jandarmeriei Capitalei Foto: Arhiva. Jandarmeria Capitalei face apel catre toti cetatenii sa acorde o atentie sporita masurilor de protectie sanitara: purtarea mastilor si pastrarea distantei, în perspectiva organizarii manifestarilor religioase de mâine, când are lor sarbatoarea…

- Primaria Timișoara a facut, astazi, public programul de lucru pentru colectarea deșeurilor vegetale abandonate pe domeniul... The post Cum scapam de brazii de Craciun? Sunt colectați dupa un program stabilit de primarie. Afla in ce zi se ajunge pe strada ta appeared first on Renasterea banateana .