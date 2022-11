Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19 iunie, Pasajul Unirii din Capitala a fost inchis pana in septembrie pentru reparații. In aceasta seara (21 noiembrie 2022) incepe și instalarea sistemului de ventilație pentru extragerea noxelor din tunel, precum și montarea de stingatoare. Pana la data de 8 decembrie, circulația rutiera…

- Un accident, in care au fost implicate patru masini, a dat peste cap traficul rutier din centrul Capitalei. S-a intamplat marti, in jurul orei 11, la intersectia strazilor Bucuresti si Serghei Lazo. Din fericire, nu sunt victime.

- In perioada: 17 octombrie - 30 noiembrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, tronsonul cuprins intre strazile București și M. Kogalniceanu și pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Serghei Lazo și Sfatul Țarii. Masurile au fost luate in legatura cu executarea lucrarilor…

- Primaria Sectorului 3 anunța impunerea unor restricții de circulație incepand de joi pentru efectuarea unor lucrari la pasajul dinspre autostrada A2, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Traficul rutier se restrictioneaza, de joi, in zona intersectiei bulevardului Theodor Pallady cu strada Drumul intre Tarlale, pentru executarea lucrarilor la pasajul spre si dinspre autostrada A2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…

- Traficul rutier in centrul Capitalei a fost blocat joi dimineața, dupa ce un TIR a rupt limitatorul de inalțime la intrarea in Pasajul Unirii, proaspat renovat și redat in folosința de doar cateva zile.

- ANPC a transmis marti ca in urma actiunii de control efectuata la un fast food din Sectorul 2 al Capitalei si a neregulilor majore depistate acolo, vicepresedintele Mihai Culeafa isi propune sa verifice periodic aceste tipuri de unitati. ANPC a precizat ca echipe de control, coordonate de vicepresedintele…