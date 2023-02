Restricții de trafic pe autostrada A2. CNAIR a anunțat reînceperea lucrărilor de reabilitare a Podului peste braţul Borcea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii rutiere (CNAIR) a anunțat luni, 13 februarie, ca reincep lucrarile de reabilitare a Podului peste bratul Borcea de pe A2. ”Marti, 14.02.2023, incepand cu ora 13:00, reincep lucrarile de reabilitare la Podul peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2. Pe perioada lucrarilor, Calea II de circulatie, sensul Constanta- Bucuresti, intre km 143+125 si km 148+315, va fi inchisa traficului, circulatia fiind deviata pe Calea I, unde se va desfasura in ambele sensuri”, a transmis CNAIR. Sursa citata a precizat ca printre lucrarile principale… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

