Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca au inceput lucrarile la Magistrala 6 de metrou ce leaga Gara de Nord de Aeroportul Otopeni vine nu doar cu bucurii ci și cu balamuc in trafic. La ora actuala, sunt deschise toate șantierele, cu excepția celui din zona Pod Constanța – Ion Mihalache, unde noua magistrala pornește spre stația…

- Lucrarile pentru noua linie de metrou catre Aeroportul Henri Coanda-Otopeni, demarate in februarie 2024, avanseaza rapid, conform declarațiilor oferite de reprezentanții Metrorex pentru „Adevarul”. Potrivit reprezentanților Metrorex, viitoarea linie de metrou (Magistrala 6) pana la Aeroportul Henri…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan , a anuntat ca de joi dimineata se reia circulatia pe toate benzile din Piata Victoriei, dupa ce a fost reparata galeria de termoficare ce subtraverseaza aceasta zona si au fost inlocuite conductele de termie si apa curenta. Totodata, edilul anunta ca au fost date in…

- Astazi, 05 iunie 2024, se decoperteaza carosabilul carosabilul pe strada Motilor, tronsonul cuprins intre strada Bucegi si strada Palas, motiv pentru care traficul rutier va fi restrictionat partial astazi, pana la ora 16:00. Lucrarile vor continua pana vineri, inclusiv, cu aceleasi restrictii de circulatie,…

- Lucrarile se vor desfasura cu restrictii totale de trafic rutier pe acest sens Sambata, 27.04.2024, incepand cu ora 6:00, Confort Urban va executa lucrari de asfaltare a carosabilului pe bulevardul Mamaia, tronsonul cuprins intre strada Ion Ratiu si strada Zorelelor, pe sensul de mers spre Delfinariu.…

- “Stimați satmareni, va informam ca vineri, 5 aprilie, au loc in continuare lucrari de modernizare a iluminatului public prin schimbarea corpurilor de iluminat in LED. Astfel, in intervalul orar 08.00 – 18.00, se vor aplica restricții temporare de circulație pe urmatoarele strazi: Decebal, Cetații, Ion…

- Un tren de metrou a fost surprins intr-o filmare publicata pe rețelele sociale in timp ce pleaca din stație cu ușile deschise. In urma apariției imaginilor, Metrorex a anunțat joi, 4 aprilie, ca a retras din circulație vagonul respectiv, iar personalul trenului a fost chemat sa dea explicații, potrivit…