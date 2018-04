Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au reținut, duminica, un tânar imediat dupa ce a preluat cu colet cu aproximativ 10 kilograme de cannabis, care fusese transportat cu un autocar, din Spania.”La data de 1 aprilie a.c., în urma unei sesizari privind transportarea unui colet ce poate…

- Pe Drumul European 58, la intersectia LUKOIL cu Hideaga, a avut loc un accident de circulatie soldat cu doua victime, dintre care o femeie a fost ranita grav si transportata pentru ingrijiri medicale la spital. Cealalta victima a suferit rani usoare si nu a necesitat deplasarea la spital. La fata locului…

- Un accident rutier in care au fost implicat doua masini a avut loc, duminica, pe Calea Crangasi, la intersectia cu Bulevardul Constructorilor. Din primele informatii, cauza ar fi nerespectarea culorii rosu a semaforului, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in jurul orei 14.30, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Din primele informații, este vorba despre o tamponare fața-spate intre doua autoturisme, in zona Alba Mall. Potrivit IPJ Alba, in urma impactului, o persoana a fost ranita, posibil…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- O persoana a fost ranita grav, miercuri, in urma unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri, produs pe DN1A Ploiesti - Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din comuna prahoveana...

- Un accident rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 16.00, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Din primele informații, o persoana a fost ranita dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul in zona se desfașoara cu dificultate. Revenim cu amanunte.