Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, intre orele 9.00 si 10.00, participantii se vor aduna in alveola din prelungirea Parcului Kiseleff, dintre prelungirea Bd. Aviatorilor si Sos. Kiseleff, urmand sa plece in marsul de Ziua Europei pe traseul Piata Victoriei (alveola din prelungirea Parcului Kiseleff)…

- Cel putin 10.000 de angajati din sistemul sanitar sunt asteptati, joi, la un miting in Piata Victoriei din Capitala organizat de federatia Sanitas. Federația Sanitas spune că există două categorii de angajaţi - medici şi asistenţi - ale căror salarii au crescut,…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta ca, joi, in intervalul 10.00 -15.00, atunci cand este programat mitingul Federatiei Sanitas in Piata Victoriei, vor fi instituite restrictii temporare de circulatie.

- Brigada Rutiera a Capitalei va restrictiona temporar traficul rutier joi, in zona Piata Victoriei, cu ocazia unei manifestatii a Federatiei SANITAS organizate in Piata Victoriei, intre orele 10,00 si 15,00."Pentru manifestatia publica din Piata Victoriei, incepand cu ora 9,00, se va restrictiona…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a alaturat azi bucurestenilor care merg la serviciu cu bicicleta. Klaus Iohannis a fost surprins miercuri dimineata de catre jurnalistii Libertatea chiar în timp ce pedala dinspre resedinta oficiala, Vila Lac 2, spre Palatul Cotroceni. …

- Un mars al biciclistilor va avea loc sambata, incepand cu ora 14,30, in Bucuresti, punctul de pornire fiind intrarea Charles de Gaulle, din Parcul Herastrau. Potrivit unui comunicat al Organizatiei pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR), la acest mars sunt asteptati toti cei care…

- Cateva sute de motocicliști au participat, sambata dupa-amiaza, la adunarea motociclistilor, care a avut loc in centrul Capitalei. Participanții s-au adunat in jurul orei 14:00 in zona Gara Baneasa - Fantana Miorita, de unde s-au deplasat in coloana catre centrul Capitalei, pe traseul Piata Presei Libere…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata sambata, intre orele 9,00 si 12,00, pe str. Academiei intre str. Ion Campineanu si str. Dem I. Dobrescu, iar incepand cu ora 8,00, progresiv, daca situatia o va impune, pe soseaua Kiseleff, intre str. Arh. Ion Mincu si Piata Victoriei, in urma unui protest…